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Lindsey Renuard News Editor

8.22

Volleyball: Sperry vs. Wesleyan Christian at 6 p.m.

8.23

Football: Skiatook at Sapulpa at 6:30 p.m. — scrimmage

Football: Sperry at Cleveland at 6 p.m. — scrimmage

Softball: Sperry t Nowata at 5:30 p.m.

Volleyball: Skiatook at Carl Albert Tournament

8.24

Cross County: Skaitook at Pryor Invitational at 9 a.m.

Volleyball: Skiatook at Carl Albert Tournament

8.26

Softball: Sperry at Adair at 5 p.m.

8.27

Softball: Sperry vs. Adair at 5 p.m.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.