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Skiatook Lake Angler’s Bass Tournament SUBMITTED

 Lindsey Chastain News Editor

The Skiatook Lake Angler’s began their annual bass fishing tournament in March. The tournament consists of six qualifying events plus a championship.

Sponsored by Bill’s Marine, the tournament is for two person teams fishing for their top five largest bass of the day. All tournaments are on Skiatook Lake. The tournament is 100 percent payback, meaning all money paid in gets paid back out to the winners. Membership fees to the Skiatook Lake Anglers are used to pay for equipment and staff for the tournaments.

The fourth qualifier was held on August 31 sue to lake flooding. Jake Barrett and Bill Bryant took home first with 11.31 pounds of bass.

Bill Broaddrick and Earl Collins won second in that qualifier with 10.35 pounds of bass while Dan and Patrick Mahaffey came in third with 10.08 pounds of bass.

Brad Shields and Alan D'Eath caught the largest bass weighing in at 4.61 pounds.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.