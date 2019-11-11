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Lindsey Chastain News Editor

The Sperry Pirates will face Kansas Friday, November 15 at 7:30 p.m. for the first round of playoffs at their home field. 

The Kansas Comets are 5 and 5 on the season with wins against Ketchum (A), Westville (2A), Chelsea (2A), Wyandotte (2A) and Choteau-Maize (2A). THey lost 42-0 against Metro Christian, who is currently expected to challenge Sperry for the 2A state title.

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Read about Sperry's regular season.

Sperry wins season opener

Sperry defeats Claremore Sequoyah, 52-13

Gallery: Sperry vs. Kingston

Sperry continues domination of gridiron

Sperry defeats Kiefer 57-7, shows heart for others

Sperry stomps Caney Valley, 62-6

Sperry goes 6-0 with win over Morris

The unstoppable Pirates do it again

Sperry defeats Dewey, 56-6

Sperry tops Beggs to win District 2A-3 title 33-15

2A Playoff bracket

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.