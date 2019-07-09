summer wresting camp
Lindsey Renuard News Editor

The Skiatook Grappling Club will be hosting a wrestling camp July 22rd, 23rd and 25th in the Skiatook High School wrestling room for pre-k through 9th grade.

Novice wrestlers will meet from 6-7 p.m. Cost is $35.

Open camp will meet from 7-8:30 p.m. Cost is $40.

Camp coaches include two time High School State Champions Josh Taylor and Cougar Anderson as well as nine state placers and coaches Jeremy Rocks, Zac Vaughn, and Jake Parker.

All campers will receive a camp t-shirt. For information and registration contact Josh Taylor at joshtaylorskiatook@gmail.com or Jan Woodrow at (620) 640-1572 or j.s.woodrow@gmail.com.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.