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Schyler Adair (2) rushed for over 1,800 yards in 2018 for Wagoner's Bulldogs. The 2019 graduate will attempt to continue running the ball and recently learned he got the OK to walk-on at Oklahoma State University for the coming college season. Adair will join Wagoner grads Malcolm Rodriguez, who is already starting for the Cowboys on defense; and walk-on Kane Bowman. FILE PHOTO

 Kevin Swanson

Schyler Adair (2) rushed for over 1,800 yards in 2018 for Wagoner's Bulldogs.

The speedy 2019 graduate will attempt to continue running the ball and recently learned he got approval to walk-on at Oklahoma State University for the coming college season.

Adair will join Wagoner grads Malcolm Rodriguez, who is already starting for the Cowboys on defense, and walk-on Kane Bowman, who also graduated in 2019. 

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