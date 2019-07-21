...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT
SUNDAY...
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES FROM 95 TO 100.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES 105 TO 114 DEGREES.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS
OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. ANYONE OVERCOME BY HEAT
SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN
EMERGENCY, CALL 911.
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE,
AS TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY,
RESULTING IN HEAT STROKE AND DEATH.
PETS CAN SUCCUMB TO THE EFFECTS OF EXCESSIVE HEAT. ENSURE PETS
HAVE ADEQUATE DRINKING WATER AND A SHADY PLACE TO REST, OR BRING
THEM INSIDE.
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