Coweta Tiger Pride Band members Paislee Phillips, Trae Davis, Zack Davis and Andy Childers put some elbow grease into scrubbing down a vehicle during a band car wash held Saturday at The Alamo in conjunction with the American Legion Arts & Crafts Show next door.

The teens raised $551.95 which will help offset expenses when the band travels to Phoenix, Ariz. in late September to compete in the Bands of America Super Regional.

Tags

Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.