Mobile Office

Congressman Kevin Hern has announced mobile office hours on Monday, July 29 in Wagoner County for residents who may need assistance with a federal agency to speak with a case worker.

Officials will be in the conference room at Coweta City Hall, 310 S. Broadway in Coweta, from 9-10 a.m. and in the county commissioner’s room at the Wagoner County Courthouse, 307 E. Cherokee in Wagoner, from 2-3 p.m.

For more information about constituent services, call 918-935-3222 or go to Hern.House.Gov.

Tags

Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.