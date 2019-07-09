American-Tribune (copy)

Fundraiser for The Coweta Tiger Football Program, including players, trainers, and cheerleaders! Kick off your Saturday morning with the inaugural Coweta Tiger 5K/Fun Run covering 3.1 miles in beautiful Coweta.

The race will end with your final stretch being around The Tiger Football Field. Even if you are not a runner, sign up for the fun run/walk.

There are several local businesses participating as well. This race will be sanctioned and timed by I-40 racing. Sponsorship opportunities available.

Runners can sign-up at: https://runsignup.com/Race/OK/Coweta/CowetaTiger5kFunRun

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