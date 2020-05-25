Johnson Gourd and Breahna Garner won the Masonic Student of Today certificates received on May 8 at Wagoner’s Central Intermediate. Teacher Brenda Yates received the Teacher of Today award.

Preston Carter, a 5th grader, from Broken Arrow’s Highland Park school in Wagoner County was one of the Masonic Lodge’s Student of Today award winners.

Kaylin Rudolph is a 5th grader at Broken Arrow’s Highland Park school in Wagoner County. She was recently selected a Masonic Student of Today award winner, too.

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