...FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS EASTERN OKLAHOMA AND WESTERN
ARKANSAS THROUGH TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...DELAWARE...
HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...MUSKOGEE...
NOWATA...OKMULGEE...OTTAWA...PITTSBURG...PUSHMATAHA...ROGERS...
SEQUOYAH...TULSA...WAGONER AND WASHINGTON OK.
* THROUGH TUESDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING LOCALLY
HEAVY RAIN ARE EXPECTED ALONG AND EAST OF HIGHWAY 75 THROUGH
TONIGHT. AREAL AVERAGE RAINFALL AMOUNTS BETWEEN 1 AND 3 INCHES
ARE EXPECTED, WITH LOCALIZED AMOUNTS UP TO 5 INCHES POSSIBLE.
THIS HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO FLASH FLOODING, ESPECIALLY IF
IT FALLS ON AREAS THAT HAVE SEEN HEAVY RAIN THE PAST FEW DAYS.
* IN ADDITION TO THE FLASH FLOODING, THE WIDESPREAD HEAVY RAINFALL
WILL LEAD TO RISES ON MAINSTEM RIVERS, WITH ADDITIONAL RIVER
FLOODING POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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