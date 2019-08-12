Indian taco

 Tulsa World file photo

The Woman Working in Faith group at New Beginnings Church will host an Indian taco luncheon and dinner Saturday, Aug. 17 from 4-7 p.m. at the church, 1105 S.W. 6th St. in Wagoner.

Cost for the meal is $8 and includes a taco with all the fixings, cobbler and a beverage.

All proceeds will be used to purchase items for a toddler room in the church and new carpet for the nursery.

Dine-in or carry-out will be available. To order for pick-up, call 918-693-1415 or send a fax to 918-485-8777.

All area residents are invited to attend.

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Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.