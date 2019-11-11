...MIX OF WINTRY WEATHER TODAY ACROSS NORTHEAST OKLAHOMA
AND NORTHWEST ARKANSAS...
.SCATTERED POCKETS OF LIGHT TO MODERATE SLEET CONTINUE ALONG
AND SOUTH OF THE I-44 CORRIDOR THIS MORNING. THIS ACTIVITY WILL
MOVE INTO NORTHWEST ARKANSAS THIS AFTERNOON AND WILL LIKELY
TRANSITION TO MORE OF A SNOW...SLEET MIX. TEMPERATURES WILL
CONTINUE TO FALL INTO THE UPPER 20S THIS AFTERNOON ACROSS THE
ADVISORY AREA. AREAS OF FREEZING DRIZZLE MAY PERSIST BEHIND THE
THE MAIN WINTRY PRECIPITATION WITH A LIGHT GLAZE ON ELEVATED
SURFACES. ANY UNTREATED BRIDGES OR OVERPASSES MAY BECOME SLICK IN
SPOTS DUE TO THE FREEZING DRIZZLE, SLEET AND SNOW. WINDS GUSTING
AROUND 40 MPH WILL ALSO CONTINUE, MAKING DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...A MIX OF SLEET, TRANSITIONING TO MAINLY SNOW ACROSS FAR
NORTHWEST ARKANSAS BY LATE AFTERNOON. BEHIND THE SLEET AND
SNOW, FREEZING DRIZZLE COULD PERSIST. SNOW ACCUMULATIONS UP TO
ONE INCH, ESPECIALLY IN THE HIGHER TERRAIN AREAS OF NORTHWEST
ARKANSAS. A LIGHT GLAZE WITH A FEW HUNDREDTHS OF ICING WILL BE
POSSIBLE ON ELEVATED SURFACES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...ELEVATED ROADS AND BRIDGES MAY BECOME SLICK IN SPOTS.
* ADDITIONAL DETAILS...BRIEF PERIODS OF HEAVY SLEET MAY BRIEFLY
CAUSE HAZARDOUS CONDITIONS ON ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IN ARKANSAS, FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-800-245-
1672 OR GO TO IDRIVEARKANSAS.COM. IN OKLAHOMA, FOR THE LATEST
ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO OKROADS.ORG.
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