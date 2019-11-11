Letter to the Editor

To the sweet lady my daughter and I met at Wagoner Walmart today (Wednesday), thank you for taking time away from your shopping to talk with my daughter when she said hi to you.

Thank you for letting her smell the flowers in your cart, for telling her she is going to grow up to do big things, for wishing her a happy birthday when she excitedly told you her birthday was yesterday and for making her feel extra special by giving her some money to shop for a special toy for her late birthday. You absolutely made her day!

It took her a good 45 minutes to decide what she wanted to get. She finally decided on two pairs of princess dress up shoes. She has worn them all day.

Thank you for taking time out of your day to show a little kindness. You were a blessing to both of us! God bless you!

Lydia Smith

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