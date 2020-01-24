Southside Elementary
Doug Flanary, Principal
Mackenzie Walker, Keith McGlothen, Brooklyn Prettyman, Cambree Perryman, Sadie Minter, Emma Bomboy, Riley Swisher, Aliyah McKittrick, Kayleigh Scantlon, Cayden Gonzales, Rylan Franklin, Tucker Powell, Aiden Fowler, Jayci McGee, Shyann Withers, Preston Plunk, Carmen Cosper, Mason Melton, Lyla Warren, McKenley Fuler, Isaiah Wilson, Jensen Sisco, Tabhita Moya, Gentri Childress, Jacob Lee, Olivia Cade, Tyson Meeks, Joah Miller, Lane Sheridan, Gus Cade, Wiley Hansen, Karsten Noble, Aa Garcia and Randon Poole.
Central Elementary
Christy McCollough, Principal
Andre Figueroa, Chance White, Lilly Larsen, Ruger Schau, Lydia Sarratt, Liam Price, Nicolas Nipps, Hayden Hayes, Kasen Bowley, Taliah Carter, Alivia Slade, Taylynn Lucero, Jase Griffith, Saylor Theodore, Abigail Bishop, Peyton Ziegler, Andrew Coffey, Finleigh Hall, Natanne Doss and Gabriel Shipley.
Northwest Elementary
Richard Lock, Principal
Brynner Berg, Keeley Woodard, Aydan Kiker, Gil Williams, Brooklyn Hager, Anyston Deonier, Gentry Keech, Gus Ward, Eli Christian, Holly Reavis, Zayne Walsh, Vincent Figueroa, Jocelyn Sarabia, Krew Dean, Jace Davis, Stephen Williams, Edilan Gonzalez and Connor Forum.