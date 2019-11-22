Central Elementary
Christy McCollough, Principal
Nathan Parks, Paetyn Russell, Mia Johnson, Mara Griffith, Avalon Wilson, Kyndra Pureifoy, Talena White, Lydia Sarratt, Braylee Rowell, McKenzie Griffith, Madison Clyma, Gavin Pedraza, John King, Madison Murdock, Bentley Wright, Paige Smith, Tristan Darst, Daxel Hillman, Emma Price and Krislynn Phillips.
Southside Elementary
Doug Flanary, Principal
Tony Hammock, Rylie Abel, Robbie Conterez, Parker Heckler, Shiloh Carter, Cade Griffith, Breylin Wichman, Lee Anne Sagely, Riley Rooks, Evan Holmes, Ashlynn Ailey, Natalie Fuller, Natalie Brewster, Teagen Back, Sophia Robertson, Alexis Wheeler, Memphis Overholt, Colston Yochum, Lincoln Burke, Jaxson Sheridan, Grant Hatfield, Addison Ailey, Arden Mashburn, Harper Misey, Emmerson Walker, Jade Hall, Kalynn Connell, Ava Lopez, Riggin Green, Ashlynn Dirteater, Dax Rike, Ellie McHann, Colton Gettings and Owen Price.
Northwest Elementary
Richard Lock, Principal
Adin Durrett, Brantley Lewis, Taytum Terry, Talon McDaniel, Kenzie Keener, Ledger Coursey, Heidi Hayes, Malachi Harvey, Carson Hill, Truett Duggins, Laney Upton, Atlanta Bryant, Nino Arzola, Ellie Palmer, Wylee Pittman, Luke Amaro, Ember James and Julee Shelley.