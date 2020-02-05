Meeting

The Martin Luther King (MLK) Planning Committee in Wagoner will meet Tuesday, Feb. 11 at 6 p.m. at the Lincoln Enrichment Center, 902 MLK Blvd. The group of community members will plan activities to commemorate Dr. Martin Luther King’s legacy in the community.

Organizers say those attending will vote on a chairperson and individuals to hold other key positions.

All interested parties who wish to be involved in programming are welcome to attend.

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