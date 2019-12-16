...MIX OF WINTRY WEATHER CONTINUES THIS AFTERNOON...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...AREAS OF VERY LIGHT SNOW, MIXED WITH FREEZING DRIZZLE
WILL CONTINUE MOVING THROUGH PORTIONS OF NORTHEAST OKLAHOMA INTO
NORTHWEST ARKANSAS THIS AFTERNOON. SNOW ACCUMULATIONS WILL
LIKELY REMAIN LIGHT WITH MOST LOCATIONS RECEIVING JUST A DUSTING
NEAR THE OKLAHOMA, KANSAS STATE LINE. A LIGHT GLAZE IS EXPECTED
DUE TO THE FREEZING DRIZZLE ON ELEVATED SURFACES. UNTREATED
BRIDGES WILL LIKELY BE SLICK, INCLUDING A FEW ROADWAYS AS
TEMPERATURES FALL INTO THE UPPER 20S. THE WINTRY PRECIPITATION
IS EXPECTED TO SHIFT EAST OF THE REGION EARLY THIS EVENING. THE
WINTER WEATHER ADVISORY MAY NEED TO BE EXTENDED INTO THE EVENING
HOURS IN A FEW LOCATIONS ACROSS FAR NORTHEAST OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...THROUGH 6 PM CST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON THE POTENTIAL FOR SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IN ARKANSAS, FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-800-245-
1672 OR GO TO IDRIVEARKANSAS.COM. IN OKLAHOMA, FOR THE LATEST
ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO OKROADS.ORG.
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