American-Tribune (copy)

Residents of Wagoner County’s Rural Water District No. 6 are urged to come and vote on Nov. 20 at the RWD No. 6’s office in Wagoner on a plan to upgrade the water delivery system.

This is a special meeting that will decide whether to approve or not approve a $4.4 million loan for improvements to the water plant.

There are 698 residents that rely on RWD6. The majority present at the meeting will determine if the proposed debt will be incurred or not.

The meeting is scheduled to start at 7 p.m. The office is located just west of town on Highway 51.

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