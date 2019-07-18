News Brief

It won’t be long before school starts, and the need for school supplies will be abundant.

To help children prepare to go back to the classroom, Sun Loan Company is conducting a paper pack and pencil pouch drive.

“Make a difference to our area schools by donating these much-needed items for the classroom,” organizers invite. “Your donation of paper packs and pencil pouches will help make the first of the school year easier for our kids and teachers.”

Sun Loan will match every donated pack of paper and also donate 100 pencil pouches to the drive.

Donations can be dropped off at the loan office, located at 1524 W. Hwy. 51 in Wagoner. The office is open Monday through Thursday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. and Friday from 8:30 a.m. to 6 p.m.

Tags

Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.