Fall Festival Promotion Pie Auction

The first of two bidding opportunities to support local youth will take place during the Coweta Special Athletes Organization Sweets Auction on Friday, Sept. 13. CHRISTY WHEELAND/AMERICAN-TRIBUNE

When it comes to competing at the local, regional and state levels, no one gives it more heart than the young men and women of the Coweta Special Athletes Organization.

On Friday, Sept. 13 at 6 p.m., CSAO will hold its annual Sweets Auction at the Fall Festival grandstand stage.

Patrons are encouraged to offer generous bids as all proceeds will help pay entry fees and travel expenses for our special athletes to represent Coweta in Special Olympic competitions across the state.

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