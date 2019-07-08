A thunderstorm put a damper on the scheduled activities of the 2019 Switching Gears Event in downtown Wagoner on Saturday, July 6.

The Car & Bike show managed to be completed under hot and humid conditions. Officials offered unique trophy prizes in many categories.

Here are the winners from the show:

BIKES: (Custom)-Jeff Baker. (Best of Show Bike) Jeff Baker. (Bagger)-David Pitman. (Metric)-T.J. Ponds. (Metric Best of Show)-T.J. Ponds. CARS: (Muscle)-Andrew Blagg. (Classic)-Mark Parnell. (Rat Rod)-Legend Poor. (Best of Show)-Tony Ponds.

The scheduled Burnout and Movie on Main Street events were cancelled when a big storm moved through downtown.

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