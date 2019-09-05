Coweta's Downtown Broadway District will be filled with carnival rides, games and attractions for the 45th Annual Fall Festival Celebration.

The midway will open at 5 p.m. both Thursday and Friday and at 12 noon on Saturday, weather permitting.

Unlimited ride wristbands will be honored both Thursday evening and on Saturday afternoon from 12 noon to 5 p.m. Wristbands are $25 apiece, and are a one-day use only.

Have a blast at Fall Festival!

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