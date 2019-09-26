Mason Donation to Archery

The Jerry Cole Memorial Scholarship Program offered by the Wagoner Archery Club received a financial boost in the arm recently from Wagoner Masonic Lodge No. 98. At a recent meeting, Worshipful Master James Billinger presented $3,000 to Charlie Burns for distribution through the program. Joining them for the presentation were, in random order, Past Masters Don Linvill, Lee Turney, Roy Nichols, Tony Lowe and Jamie Fulk, Master Masons Roger Duncan, David Hefner and James Hallbrook and Muskogee Lodge No. 28 Master Masons Aaron Perkins and Chandler Nash. PHOTO COURTESY OF TONY LOWE

The Jerry Cole Memorial Scholarship Program offered by the Wagoner Archery Club received a financial boost in the arm recently from Wagoner Masonic Lodge No. 98.

At a recent meeting, Worshipful Master James Billinger presented $3,000 to Charlie Burns for distribution through the program.

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