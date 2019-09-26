...FLASH FLOODING REMAINS POSSIBLE THRU MID MORNING FOR NORTHEAST
OKLAHOMA...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...CRAIG...MAYES...NOWATA...OSAGE...PAWNEE...ROGERS...
TULSA...WAGONER AND WASHINGTON OK.
* UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING
* A COMPLEX OF THUNDERSTORMS DROPPED HEAVY RAINFALL ACROSS
PORTIONS OF NORTHEAST OKLAHOMA OVERNIGHT. WIDESPREAD 2 TO 3
INCH TOTALS, WITH LOCALLY HEAVIER AMOUNTS, ARE ESTIMATED
ACROSS NOWATA, CRAIG AND OTTAWA COUNTIES, AS WELL AS WESTERN
OSAGE AND PAWNEE COUNTIES. MORE STORM DEVELOPMENT IS OCCURRING
ON THE WESTERN FLANK OF THE COMPLEX, AND THESE STORMS COULD
TRAIN OVER THESE SAME AREAS HIT EARLIER. THIS WOULD INCREASE
THE POTENTIAL FOR DANGEROUS FLASH FLOODING.
* REMEMBER, MOST FLOOD RELATED DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES AND
FLOODING IS THE LEADING CAUSE OF WEATHER RELATED DEATHS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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