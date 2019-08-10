Officer T.J. Ponds with the Wagoner Police Department works with his K9 partner, Ace, in demonstrating how a K9 can be utilized to apprehend someone who refuses to be cooperative with law enforcement officers.

The demonstration was given during WPD's National Night Out event held Tuesday, Aug. 6, 2019 at Maple Park in Wagoner.

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Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.