2019-08-14 wcat-zip code shirts

Support for Wagoner, also known here as 74467 for the city’s zip code, was on display before the regular monthly meeting of the Wagoner City Council on Aug. 5 by almost 60 faithful supporters. The colorful shirts were worn as a reminder to support the city and all the good things about it. PHOTO BY MARVIN BROWN/SKYWARD ADVERTISING FOR THE AMERICAN-TRIBUNE

Support for Wagoner, also known here as 74467 for the city’s zip code, was on display before the regular monthly meeting of the Wagoner City Council on Aug. 5 by almost 60 faithful supporters.

The colorful shirts were worn as a reminder to support the city and all the good things about it.

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John covers news and sports for the Wagoner County American-Tribune. Phone: 918-485-5505