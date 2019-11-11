...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING...
* WHAT...NORTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA.
* WHEN...FROM 3 AM TO 6 PM CST MONDAY.
* IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO
SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR
VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON
BRIDGES AND OVERPASSES.
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