...HEAVY RAIN AND FLASH FLOOD POTENTIAL INCREASING LATE TONIGHT
THROUGH SATURDAY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CRAWFORD...SEBASTIAN AND
WASHINGTON AR. IN OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CRAIG...
CREEK...DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...
MCINTOSH...MUSKOGEE...NOWATA...OKFUSKEE...OKMULGEE...OSAGE...
OTTAWA...PAWNEE...PITTSBURG...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON OK.
* THROUGH SATURDAY EVENING
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAIN PRODUCING SHOWERS AND STORMS ARE
EXPECTED BETWEEN NOW AND SATURDAY, WITH A GOOD POTENTIAL FOR
STORMS REPEATEDLY MOVING OVER THE SAME AREAS. TWO TO FOUR
INCHES OF RAINFALL IS POSSIBLE OVER MUCH OF NORTHEAST OKLAHOMA
AND NEIGHBORING PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS BY SATURDAY,
WITH THE POTENTIAL FOR NARROWER SWATHS OF UP TO 8 INCHES
POSSIBLE. THEREFORE, THE POTENTIAL FOR DANGEROUS FLASH
FLOODING WILL INCREASE.
* DEPENDING ON WHERE THE HEAVIEST RAINS FALL, SEVERAL MAIN-STEM
RIVERS MAY ALSO FLOOD ACROSS THE REGION, AND THIS FLOODING MAY
PERSIST INTO EARLY NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
&&