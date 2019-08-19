Little Fish

Above, Paislee Woodward of Coweta is all smiles about the Bluegill perch she caught while fishing in her family pond last week with her parents, Brian and Laci Woodward and her siblings, Brier and Stormie. The youngster used rainbow trout for bait and reeled in five or six fish. Paislee is in kindergarten at Coweta Public Schools. BRIAN WOODWARD PHOTO

Paislee Woodward of Coweta is all smiles about the Bluegill perch she caught while fishing in her family pond last week with her parents, Brian and Laci Woodward and her siblings, Brier and Stormie.

The youngster used rainbow trout for bait and reeled in five or six fish all by herself.

Paislee is in kindergarten at Coweta Public Schools.

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