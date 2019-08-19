...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM CDT
TUESDAY...
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES AROUND 110 TO 115
DEGREES ARE EXPECTED MONDAY AFTERNOON.
* TEMPERATURE...MID TO UPPER 90S.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE.
TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING
IN HEAT STROKE AND DEATH.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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