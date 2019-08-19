Reserve Seats

Reserved seats are selling out quickly for 2019 Coweta High School Tiger home football games. Seating is sold on a first-come, first-serve basis and payment is required in full at the time of reservation.

Ticket prices will remain the same as last year — $60 for stadium chair seating and $40 for a regular bench seat. They may be purchased in the athletic director’s office at Coweta Intermediate Grade Center. Acceptable forms of payment are cash and check only.

For more information, contact the athletic department office at 918-486-6103, ext. 8006.

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Christy has been covering news and sports in Wagoner County since 1988. She is a graduate of Oklahoma State University with a degree in Public Relations/Journalism.