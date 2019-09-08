John Thomas and Brett Brumnett won the 19th annual Billy Parker Lucky 13 Fishing Tournament Saturday, Sept. 7 on Fort Gibson Lake with a total catch of five fish that weighed 18.45 pounds.
Thomas and Brumnett shared $2,260 for their fishing prowess with Ron Johnson and John Holman coming in second. Johnson and Holman shared $1,100.
Roy Perry was third to earn $900 and had the tournament’s Big Bass for an extra $1,000.
Chuck Stierwalt finished 13th, but as the tournament name says, it was a “Lucky 13th.” Stierwalt took home $1,300.
The event drew 69 fishing boats and was sponsored by the Wagoner Area Chamber of Commerce.
Place Award Team Fish B/F Wgt
1 $2,260 JOHN THOMAS-BRETT BRUMNETT 5 4.49 18.45
2 $1,100 RON JOHNSON-JOHN HOLMAN 5 --- 15.53
3 $1,900 ROY PERRY-RAY LIVELY 5 5.62 14.81
4 $700 CAMERON FOSTER- 5 4.09 13.76
5 $500 DONNIE COX-ERIC PORTERFIELD 5 4.42 12.88
6 $350 COLTON BRADSHAW-STEVEN BRADSHAW 5 11.98
7 $250 MIKE JONES-DERRICK JONES 5 11.39
8 $1,200 RYAN OKELLY-MICHAEL BURY 5 11.19
9 $150 NEAL RICE- 4 5.22 11.19
10 GREG HORNBUCKLE-SHEA HORNBUCKLE 5 11.11
11 GREG HUGHES-ROBERT CAPPS 5 11.01
12 JAKE CAPPS-BLAKE CAPPS 5 10.92
13 $1,300 CHUCK STIERWALT 5 10.85
14 TONY GRUBBS-KELVIN GRUBBS 5 10.78
15 DAVID TEMPLETON-TERRY GRIFFIN 4 10.37
16 STEVE WEAVER-CALEB KYLES 4 9.84
17 JASON CLARK-TREY SMITH 4 8.24
18 ZENO ARNCE-CHASE ARNCE 3 8.13
19 BARRY WATSON-DAN WILLINGHAM 3 8.07
20 JAMES PARIS-JIMMY CRITLENDEN 4 7.42
21 MARK CLUFF-JEFF WARNER 3 7.1
22 JASON STANFILL-JEFF KELLE 3 7.09
23 JOHNNY BURKE-DANNY THOMAS 2 4.35 7.03
24 GARY MULLINS-BRYCE STEEL 4 6.94
25 ROB RENSHAW-CODY RENSHAW 2 4.74 6.24
26 SHAWN MOORE-ANDREW MOORE 3 5.91
27 JODY HERREL-MICHELLE HERREL 3 5.69
28 RICKY GRAGG-CODY SCOTT 3 5.6
29 KEVIN APPLE-DONNIE CRAWFORD 3 5.53
30 TATE BRUMNETT-ELI BRUMNETT 2 5.38
31 BUBBA GRAVES-NICK PHILLIPS 2 4.28
32 ERIC LANE-CODY METZGER 2 3.78
33 BRAD RENSHAW-RYAN RENSHAW 2 3.73
34 ANDREW RHYNE-LLOYD RHYNE 2 3.58
35 CHET BURROWS-DAVID DONNEL 2 3.29
36 KYLE RAY-JOSH JOHNSTON 1 3 3
37 JOSH LANE-CHRIS METCALF 1 2.83 2.83
38 MICHAEL ATWELL-CARTER ATWELL 1 2.7 2.7
38 $500 LARRY LITKIE-TONY JONES 1 2.7 2.7
40 GARY MCCARTY-ERIC WINTER 1 2.46 2.46
41 KELLY WOOD-CARSON WOOD 1 2.23 2.23
42 SHANE FETTY-JOHN AERTKER 1 2.07 2.07
43 LARRY WATTS-LARRY WATTS 1 2 2
44 $500 DARRYL BARRINEAU-JAMES GOOSETREE 2 2.3
45 JOHN JOHNSON-EDDIE FOSTER 1 1.73 1.73
46 LISA ATWELL-JOHNNA SHOCKLEY 1 1.71 1.71
47 CHRIS HALL-STAN DAY 1 1.45 1.45
48 ROBBIE BEALL-TYLER EASTON 0
48 JEFF BIAS-ADAM PRICE 0
48 BRIAN BLAIR-CHRIS FORREST 0
48 DEREK CHUCULATE-NATHAN CHUCULATE 0
48 DAVID FULLER-JACOB DOTSON 0
48 CHESTER GIBBS-RANDY KELLY 0
48 BRADEN GILLS-BAYLE LEWIS 0
48 MIKE HALL-DAVID HALL 0
48 JORDON LANCASTER-BRYCE KINDELL 0
48 EDWARD MARLER-ELIJAH WALL 0
48 BRETT MCCLINTOCK-BILLY FULLER 0
48 BLAKE NEIGHBORS-KERRY LYONS 0
48 KALEB OBRIEN-CODY RADEBAUGH 0
48 CHASE PATTERSON-PHILLIP PATTERSON 0
48 HAYDEN PILANT-RANDY STRICKLAND 0
48 MARK PRYOR-DANNY BILBY 0
48 MATT SALAMON-MATT PETELIN 0
48 JOE VANSCOY-KEVIN HARRISON 0
48 BRIAN WALTRIP-MATT ELLIS 0
48 TRENT WHITEHOUSE-SHERYL WHITEHOUSE 0
48 JOHN ZIBERT-TOMMY GREGORY 0