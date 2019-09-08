2019-09-11 wcat-lucky 13 winners

Brett Brumnett, left, and John Thomas show off the winning catch that earned them Lucky 13 Fishing Tournament champions on Saturday, Sept. 7. WAGONER AREA CHAMBER OF COMMERCE PHOTO

John Thomas and Brett Brumnett won the 19th annual Billy Parker Lucky 13 Fishing Tournament Saturday, Sept. 7 on Fort Gibson Lake with a total catch of five fish that weighed 18.45 pounds.

Thomas and Brumnett shared $2,260 for their fishing prowess with Ron Johnson and John Holman coming in second. Johnson and Holman shared $1,100.

Roy Perry was third to earn $900 and had the tournament’s Big Bass for an extra $1,000.

Chuck Stierwalt finished 13th, but as the tournament name says, it was a “Lucky 13th.” Stierwalt took home $1,300.

The event drew 69 fishing boats and was sponsored by the Wagoner Area Chamber of Commerce.

Place Award Team  Fish B/F Wgt

1 $2,260 JOHN THOMAS-BRETT BRUMNETT 5 4.49 18.45

2 $1,100 RON JOHNSON-JOHN HOLMAN 5 --- 15.53

3 $1,900 ROY PERRY-RAY LIVELY 5 5.62 14.81

4 $700 CAMERON FOSTER- 5 4.09 13.76

5 $500 DONNIE COX-ERIC PORTERFIELD 5 4.42 12.88

6 $350 COLTON BRADSHAW-STEVEN BRADSHAW 5 11.98

7 $250 MIKE JONES-DERRICK JONES 5 11.39

8 $1,200 RYAN OKELLY-MICHAEL BURY 5 11.19

9 $150 NEAL RICE- 4 5.22 11.19

10 GREG HORNBUCKLE-SHEA HORNBUCKLE 5 11.11

11 GREG HUGHES-ROBERT CAPPS 5 11.01

12 JAKE CAPPS-BLAKE CAPPS 5 10.92

13 $1,300 CHUCK STIERWALT 5 10.85

14 TONY GRUBBS-KELVIN GRUBBS 5 10.78

15 DAVID TEMPLETON-TERRY GRIFFIN 4 10.37

16 STEVE WEAVER-CALEB KYLES 4 9.84

17 JASON CLARK-TREY SMITH 4 8.24

18 ZENO ARNCE-CHASE ARNCE 3 8.13

19 BARRY WATSON-DAN WILLINGHAM 3 8.07

20 JAMES PARIS-JIMMY CRITLENDEN 4 7.42

21 MARK CLUFF-JEFF WARNER 3 7.1

22 JASON STANFILL-JEFF KELLE 3 7.09

23 JOHNNY BURKE-DANNY THOMAS 2 4.35 7.03

24 GARY MULLINS-BRYCE STEEL 4 6.94

25 ROB RENSHAW-CODY RENSHAW 2 4.74 6.24

26 SHAWN MOORE-ANDREW MOORE 3 5.91

27 JODY HERREL-MICHELLE HERREL 3 5.69

28 RICKY GRAGG-CODY SCOTT 3 5.6

29 KEVIN APPLE-DONNIE CRAWFORD 3 5.53

30 TATE BRUMNETT-ELI BRUMNETT 2 5.38

31 BUBBA GRAVES-NICK PHILLIPS 2 4.28

32 ERIC LANE-CODY METZGER 2 3.78

33 BRAD RENSHAW-RYAN RENSHAW 2 3.73

34 ANDREW RHYNE-LLOYD RHYNE 2 3.58

35 CHET BURROWS-DAVID DONNEL 2 3.29

36 KYLE RAY-JOSH JOHNSTON 1 3 3

37 JOSH LANE-CHRIS METCALF 1 2.83 2.83

38 MICHAEL ATWELL-CARTER ATWELL 1 2.7 2.7

38 $500 LARRY LITKIE-TONY JONES 1 2.7 2.7

40 GARY MCCARTY-ERIC WINTER 1 2.46 2.46

41 KELLY WOOD-CARSON WOOD 1 2.23 2.23

42 SHANE FETTY-JOHN AERTKER 1 2.07 2.07

43 LARRY WATTS-LARRY WATTS 1 2 2

44 $500 DARRYL BARRINEAU-JAMES GOOSETREE 2 2.3

45 JOHN JOHNSON-EDDIE FOSTER 1 1.73 1.73

46 LISA ATWELL-JOHNNA SHOCKLEY 1 1.71 1.71

47 CHRIS HALL-STAN DAY 1 1.45 1.45

48 ROBBIE BEALL-TYLER EASTON 0

48 JEFF BIAS-ADAM PRICE 0

48 BRIAN BLAIR-CHRIS FORREST 0

48 DEREK CHUCULATE-NATHAN CHUCULATE 0

48 DAVID FULLER-JACOB DOTSON 0

48 CHESTER GIBBS-RANDY KELLY 0

48 BRADEN GILLS-BAYLE LEWIS 0

48 MIKE HALL-DAVID HALL 0

48 JORDON LANCASTER-BRYCE KINDELL 0

48 EDWARD MARLER-ELIJAH WALL 0

48 BRETT MCCLINTOCK-BILLY FULLER 0

48 BLAKE NEIGHBORS-KERRY LYONS 0

48 KALEB OBRIEN-CODY RADEBAUGH 0

48 CHASE PATTERSON-PHILLIP PATTERSON 0

48 HAYDEN PILANT-RANDY STRICKLAND 0

48 MARK PRYOR-DANNY BILBY 0

48 MATT SALAMON-MATT PETELIN 0

48 JOE VANSCOY-KEVIN HARRISON 0

48 BRIAN WALTRIP-MATT ELLIS 0

48 TRENT WHITEHOUSE-SHERYL WHITEHOUSE 0

48 JOHN ZIBERT-TOMMY GREGORY 0

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John covers news and sports for the Wagoner County American-Tribune. Phone: 918-485-5505