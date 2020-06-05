`Get your knee off our necks!': Floyd mourned in Minneapolis

Justine Diamond (center), the fiancee of George Floyd, reacts after a memorial service for Floyd at North Central University Thursday, June 4, 2020, in Minneapolis. JULIO CORTEZ/Associated Press

 Julio Cortez

A photo caption published Friday misspelled the name of George Floyd's fiancee, Justine Diamond.

Report a correction to editors when you see inaccurate content at

tulsaworld.com/corrections.

Tags