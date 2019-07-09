2018-09-02 sc-mastergardp1

Initially, bagworm bags are less than a quarter of an inch but, when mature, they can reach up to 2 inches. Treatment should begin soon after the eggs hatch in late spring.

Bill Sevier/for the Tulsa World

 Bill Sevier/for the Tulsa World

A Master Gardener column about bagworms published in Sunday’s Scene section with an incorrect photo.

A Sunday Tulsa World story incorrectly stated the type of ban the United States lifted in December 2015. The U.S. lifted its ban on crude oil exports.

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