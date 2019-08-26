...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT
MONDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED AN EXCESSIVE
HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT MONDAY.
* HEAT INDEX...AFTERNOON HEAT INDEX VALUES FROM 110 TO 113 DEGREES
EXPECTED.
* TEMPERATURE...LOW TO MID 90S.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE.
TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING
IN HEAT STROKE AND DEATH.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
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