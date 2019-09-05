Clayton Cole Provinsal

Troop: 22

Scoutmaster: Carson Surber

Sponsor: University United Methodist Church

Parents: Matt & Tammie Provinsal

Ben Vise

Troop: 16

Scoutmaster: Dan Vise

Sponsor: New Haven United Methodist Church

Parents: Dan and Jill Vise

Luke Lanier Fravel

Troop: 1

Scoutmaster: Ron Hart

Troop Sponsor: First Presbyterian

Parents: Dustin and Christina Fravel

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