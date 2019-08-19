Broken Arrow Elks

Members of Broken Arrow Elks Lodge No. 2673 teamed up with Broken Arrow Neighbors to participate in the Dignity 2019 School Supply and Backpack Program. The Elks donated 250 backpacks filled with supplies and Drug Awareness items for local children. Pictured in random order are: BA Elks Maureen Ortiz, Sue Wiedemann, Lori Speaks, Sarah Anderson, Cheryl Hammons and future Elk Gunner Ward and BAN representatives Hannah Willmett and Megan Willhite and just a few of the many back-to-school items they have provided for school children as they begin a new academic year. VERDA SISNEY PHOTO