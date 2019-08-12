Candy Castle

A Lime Rickey is among items prepared at the old-fashioned soda fountain at Candy Castle. STEPHEN PINGRY/Tulsa World file

 STEPHEN PINGRY

Candy Castle is expected to open “very soon” at its new location at 525 S. Main St. in downtown Tulsa, according to its Facebook page.

Candy Castle is known for its old-fashioned soda fountain, premium ice cream and a large variety of bulk and retro candies.

It opened at 106th Street and Memorial Drive in 2016, and Tricia and Andy McGuire acquired the store in 2018.

Scott Cherry

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scott.cherry@tulsaworld.com

Twitter: @ScottCherryTW

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Scene Writer

Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463