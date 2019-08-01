624 Kitchen

A variety of items will be sold this weekend at 624 Kitchen & Catering, 624 S. Boston Ave. Tulsa World file

 Jackie Dobson

Justin Thompson Catering is having a moving sale.

Items from its 624 Kitchen & Catering space at 624 S. Boston Ave. will be for sale and open to the public 8 a.m. to noon Saturday, Aug. 3, and 10 a.m. to 2 p.m. Sunday, Aug. 4.

Items for sale will include glassware, flatware, plates, restaurant and household furniture, decorative items, wedding decorations and household items.

The space will transition to 624 Boston Events and be open to all caterers as an event venue.

Justin Thompson Catering is building a new catering kitchen at another location.

Scott Cherry

918-581-8463

scott.cherry@tulsaworld.com

Twitter: @ScottCherryTW

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Scene Writer

Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463