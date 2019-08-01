A Del Taco restaurant apparently is coming to Tulsa.

The city of Tulsa has issued a building permit for a Del Taco restaurant to be located at 71st Street and Mingo Road.

Del Taco is a Tex-Mex chain that also offers burgers, fries and shakes. It has more than 550 locations, including eight in the Oklahoma City area.

The restaurant was founded in Yermo, Calif., in 1964.

Scott Cherry

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scott.cherry@tulsaworld.com

Twitter: @ScottCherryTW

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Scene Writer

Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463