A Del Taco restaurant is coming to Tulsa.

A spokesperson for the chain said the restaurant will be located at 9637 E. 71st St., near 71st Street and Mingo Road, and will be open later this year or early next year.

Del Taco is a Tex-Mex restaurant that also offers burgers, fries and shakes. It has more than 550 locations, including eight in the Oklahoma City area.

The restaurant was founded in Yermo, Calif., in 1964.

Scott Cherry

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scott.cherry@tulsaworld.com

Twitter: @ScottCherryTW

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Scene Writer

Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463