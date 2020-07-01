French Hen

Owner Kathy Bondy has postponed the planned opening at its new location in the Tulsa Arts District. MATT BARNARD/Tulsa World file

 Matt Barnard

The French Hen has postponed its planned opening in the new Vast Bank building in the Tulsa Arts District.

Based on earlier reports, the longtime fine-dining restaurant was to open with a Bastille Day dinner July 14 at the new location at 318 E. Archer St.

“We will be in touch soon with more details for the grand opening of the French Hen,” owner Kathy Bondy posted Wednesday on social media.

Bondy recently closed the location at 7143 S. Yale Ave., where it resided for 40 years, to concentrate on getting the new spot opened.

Scott Cherry

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scott.cherry@tulsaworld.com

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Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463