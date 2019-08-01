Merritt's Cookies

Customers who buy one dozen cookies Thursday-Saturday at Merritt's Bakery will get another dozen free. Tulsa World file

 CHRISTOPHER SMITH

Merritt's Bakery is holding its annual cookie sale Thursday through Saturday, Aug. 1-3.

Customers may buy two dozen cookies for the price of one dozen, $8.95 plus tax.

Merritt's also is planning a big 40th-anniversary sale at the end of the month.

Stores are located at 3202 E. 15th St., 9521 S. Delaware Ave. and 4930 W. Kenosha St., Broken Arrow.

Scott Cherry

918-581-8463

scott.cherry@tulsaworld.com

Twitter: @ScottCherryTW

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Scene Writer

Scott is in his second tour of duty with the Tulsa World. He was a sports writer during his first stop. Since returning to the World in 1992, he has been the food writer and now restaurant critic and wine columnist. Phone: 918-581-8463