Chick fil A Inc Cow

Cow Appreciation Day is this Tuesday, July 9 at Chick-fil-A. Photo courtesy of Chick-Fil-A

 HO

If your ego is "strong like bull," and you're willing to dress up as a cow, Chick-Fil-A will give you a free entree today.

That is because the popular restaurant chain has declared Tuesday, July 9, as its annual "Cow Appreciation Day," a holiday created to honor the chain's Holstein mascots, known officially as the "Eat Mor Chikin Cows" (Holsteins, it would seem, have some trouble with spelling).

One does not have to go full bovine in order to earn the free food. According to the chain's "Cow Appreciation Day" website, anyone sporting any sort of cow apparel is eligible for the free entree.

The only caveats are that the Chick-Fil-A app cannot be used to redeem free food, and that the promotion ends at 7 p.m.

For more: chick-fil-a.com/cow-appreciation-day.com.

James D. Watts Jr.

918-581-8478

james.watts@tulsaworld.com

Twitter: watzworld

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Scene Writer

James writes primarily about the visual, performing and literary arts. Phone: 918-581-8478