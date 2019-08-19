...VERY DANGEROUS HEAT WAVE TO CONTINUE THRU WEDNESDAY...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO
9 PM CDT THIS EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A HEAT ADVISORY,
WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT WEDNESDAY.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDICES BETWEEN 110 AND 115 DEGREES
ARE EXPECTED THIS AFTERNOON. HEAT INDICES BETWEEN 105 AND 110
DEGREES ARE EXPECTED ON WEDNESDAY AFTERNOON.
* TEMPERATURE...UPPER 90S TO LOW 100S.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE.
TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING
IN HEAT STROKE AND DEATH.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
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