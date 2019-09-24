Phantogram

Phantogram, shown during a 2018 performance during a music festival from W Hotels Worldwide, is coming to Cain's Ballroom. Jordan Strauss/Invision for Marriott International/AP Images

 Jordan Strauss

Angels & Airwaves and Phantogram will team up at Z 104.5 The Edge's Christmas concert at Cain's Ballroom. They'll be joined by Winnetka Bowling League at the Dec. 18 show.

Tickets go on sale 10 a.m. Friday, Sept. 27 at the Cain's Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $36, plus fees, in advance and $38, plus fees, the day of the show.

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389