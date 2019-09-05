Cain's Ballroom

Cain’s Ballroom will host Badfish: A Tribute to Sublime. Tulsa World file

 Christopher Smith

Badfish: A Tribute to Sublime will arrive Jan. 9 at Cain's Ballroom.

Tickets go on sale 11 a.m. Friday, Sept. 6 and can be purchased at the Cain’s Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

A limited number of tickets are available for $15, plus fees. Advance tickets are $20, plus fees, and day-of-show tickets are $23, plus fees.

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389