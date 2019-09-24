...HEAVY RAINS MAY LEAD TO FLASH FLOODING THIS MORNING...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF EAST CENTRAL OKLAHOMA
AND NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN
EAST CENTRAL OKLAHOMA...OKFUSKEE. IN NORTHEAST OKLAHOMA...
CREEK...ROGERS AND TULSA.
* THROUGH THIS AFTERNOON
* WIDESPREAD SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE OCCURRING AND ARE
EXPECTED TO CONTINUE INTO THE DAY TODAY WITH AREAS OF HEAVY
RAINFALL LIKELY. LOCALLY HEAVY RAINFALL IS LIKELY TO BE ONGOING
DURING THE MORNING COMMUTE FOR PORTIONS OF EASTERN OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS. RAINFALL AMOUNTS BETWEEN 1 AND 3 INCHES WILL
BE COMMON IN A ZONE BETWEEN I-40 AND I-44 ACROSS EASTERN
OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS, WITH LOCALLY EXCESSIVE AMOUNTS
OF NEAR 5 INCHES POSSIBLE.
* REMEMBER, MOST FLOOD RELATED DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES AND
FLOODING IS THE LEADING CAUSE OF WEATHER RELATED DEATHS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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