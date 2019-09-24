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After Thanksgiving, you can check out the 14th annual Leftover Turkey concert at Cain's Ballroom. AP Photo/Larry Crowe

 Larry Crowe

It's a post-Thanksgiving tradition: The 14th annual Leftover Turkey show will take Friday, Nov. 29 at Cain's Ballroom and will feature Jason Boland & the Stragglers and Cody Canada & the Departed.

Tickets go on sale Friday, Sept. 27 at the Cain's Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com. Tickets are $18, plus fees, in advance and $20, plus fees, the day of the show.

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Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389