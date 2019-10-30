Charley Crockett

Charley Crockett, shown during the 2018 Austin City Limits Music Festival, is coming to Cain's Ballroom in December. Amy Harris/Invision/AP

 Amy Harris

Charley Crockett will perform Dec. 27 at Cain's Ballroom and will be joined by special guest Vincent Neil Emerson.

Tickets go no sale 10 a.m. Friday, Nov. 1 at the Cain’s Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets start at $16.00, plus fees, in advance.

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389