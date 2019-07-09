Corrosion of Conformity

Corrosion of Conformity, shown during a recent Rocklahoma performance, is coming to Cain's Ballroom. JOSEPH RUSHMORE for Tulsa World.

 Joseph Rushmore

Corrosion of Conformity is headed to Tulsa for an Oct. 5 show at Cain's Ballroom.

The band will be joined by special guests Skull, Mothership and Witch Mountain.

Tickets go on sale 10 a.m. Friday, July 12 at the Cain’s Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $20, plus fees, in advance and $22, plus fees, the day of the show.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389