Dwight Yoakam

Country artist Dwight Yoakam is returning to Tulsa for a performance at the River Spirit Casino Resort.

Tulsa World file

 Cory Young

Grammy Award-winning country music artist Dwight Yoakam will perform Sept. 19 at Paradise Cove inside the River Spirit Casino Resort.

Yoakam’s body of work includes more than 30 chart singles. He began his career with three consecutive No. 1 albums. His most recent album, 2016’s “Swimmin’ Pools, Movie Stars...” was a bluegrass record.

Tickets go on sale Friday, July 12, for his Paradise Cove show. For tickets and information, go to riverspirittulsa.com.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389