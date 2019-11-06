Cain's Ballroom

Flatland Cavalry is returning to Cain's Ballroom. Tulsa World file

 Christopher Smith

Flatland Cavalry will perform Saturday, Jan. 11 at Cain's Ballroom.

Tickets go on sale 10 a.m. Friday, Nov. 8 at 10 the Cain’s Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets start at $18, plus fees, in advance.

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389