Grace Potter

Cain's Ballroom-bound Grace Potter is shown performing live on stage during a celebration of Mavis Staples earlier this year in Los Angeles. Willy Sanjuan/Invision/AP

 Willy Sanjuan

Singer, songerwriter and actress Grace Potter will perform Wednesday, Feb. 12 at Cain's Ballroom.

Tickets are scheduled go to on sale 10 a.m. Friday, Sept. 27 at the Cain's Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $28.50, plus fees, in advance and $31, plus fees, the day of the show.

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389